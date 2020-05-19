Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video - Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı.

- Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video İSTANBUL - Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı. Videoda Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ile birlikte Genel Direktör Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman, A Takım Kaptanı Doğuş Balbay, A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir ve U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs videosunda şu mesajları paylaştı: Başkan Tuncay Özilhan: "Bir yolculuğu gerçek yapan, atılan ilk adımdır." Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Tüm zorluklara rağmen, asla vazgeçmemektir." Başantrenörü Ergin Ataman: "Tek başınayken kararlı, birlikteyken yenilmez olduğunu bilmektir." A Takım Kaptanı Doğuş Balbay: "Her parçası eşsiz, büyük bir aile olmaktır. Efes Spor Kulübü A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir: "O ilk adımın sorumluluğunu taşımaya devam ediyoruz. U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kaynak: İHA