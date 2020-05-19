HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video
19.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:35

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı.

Videoda Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ile birlikte Genel Direktör Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman, A Takım Kaptanı Doğuş Balbay, A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir ve U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs videosunda şu mesajları paylaştı:

Başkan Tuncay Özilhan: "Bir yolculuğu gerçek yapan, atılan ilk adımdır."

Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Tüm zorluklara rağmen, asla vazgeçmemektir."

Başantrenörü Ergin Ataman: "Tek başınayken kararlı, birlikteyken yenilmez olduğunu bilmektir."

A Takım Kaptanı Doğuş Balbay: "Her parçası eşsiz, büyük bir aile olmaktır.

A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir: "O ilk adımın sorumluluğunu taşımaya devam ediyoruz.

U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Spor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı Spor
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Spor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı Spor
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Spor
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Spor
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Hasan Şaş Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Anadolu Efes Spor Kulübü'nden 19 Mayıs'a özel video - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:35:55. #1.15#
title