Anadolu Efes Spor Kulübü ile İGA Pass iş birliği 2021-2022 sezonunda da sürecek
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Anadolu Efes Spor Kulübü ile İGA Pass iş birliği 2021-2022 sezonunda da sürecek

Anadolu Efes Spor Kulübü ile İGA Pass iş birliği 2021-2022 sezonunda da sürecek
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü, İGA Pass ile anlaşmasını 2021-2022 sezonu için uzattı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, İGA Pass ile anlaşmasını 2021-2022 sezonu için uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübe iki sezondur destek veren İGA Pass, gelecek sezon da Anadolu Efes'in başarı yürüyüşüne eşlik edecek ve Anadolu Efes taraftarları için birbirinden özel kampanyaları hayata geçirmeye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Yenilenen anlaşma ve İGA Pass'in özel kampanyaları sayesinde Anadolu Efes Fan Club üyelerinin, 2021-2022 sezonunda da seyahatlerinin en keyifli zamanlarını İGA Lounge, Buggy (Mini golf aracı), Hızlı Geçiş, öncelikli check-in, otopark, vale ve şehir içi transfer gibi ayrıcalıklı hizmetler ile yaşamaya devam edebileceği belirtildi.

Takımın seyircili maçlarında çeşitli etkinliklere imza attığı hatırlatılan İGA Pass'in iki sezondur Anadolu Efes'in yönetici, antrenör, sporcu ve çalışanlarını da İstanbul Havalimanı'nda özel şekilde ağırladığı ifade edildi.

İstanbul Havalimanı'nı inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulan İGA'nın klasik havalimanı servis anlayışının aksine, maksimum kalitede konfor sunmayı hedefleyen İGA Pass üyelik programının, misafirlerin İstanbul Havalimanı'nda kişiselleştirilmiş ve ayrıcalıklı hizmet almalarına olanak sağladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Anadolu Efes Spor Kulübü ile İGA Pass iş birliği 2021-2022 sezonunda da sürecek - Haberler Spor
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