Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı
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Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı

Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 104-86 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 104-86 mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx, Mehmet Şahin xx

Anadolu Efes: Dunston xxx 21, Singleton xxx 18, Sertaç Şanlı xxx 17, Buğrahan Tuncer xxx 13, Micic xxx 11, Simon xxx 11, Anderson x 5, Larkin x 3, Tolga Geçim x 3, Doğuş Balbay x 2, Yiğitcan Saybir x

Başantrenör: Ergin Ataman

Beşiktaş Icrypex: Blackmon xxx 16, Alperen Şengün xxx 15, Johnson xx 10, Şehmus Hazer xx 9, Mehmet Yağmur xx 8, Hakan Sayılı xx 8, Ercan Osmani xx 6, Furkan Haltalı xx 6, Berry x 3, Egehan Arna x 2, Samet Yiğitoğlu x 2, Sadık Emir Kabaca x 1

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 31-23 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 60-44 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 77-63 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: Ercan Osmani (Beşiktaş)

-İHA-

Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı
Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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