Anadolu Efes, Rusya deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

20.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:23
Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 707. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Efes, Rusya deplasmanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:29:53. #1.14#
title