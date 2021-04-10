Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti

THY Euroleague'de normal sezon tamamlanırken, ligi üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.

THY Euroleague'de normal sezon tamamlanırken, ligi üçüncü sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Efes'in seride ev sahibi avantajı bulunuyor.

THY Euroleague'de normal sezon sona erdi. Anadolu Efes, ligi 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla play-off'ta İspanyol ekibi Real Madrid ile ile eşleşti. Madrid ise ligi 20 galibiyet, 14 yenilgi ile altıncı basamakta bitirdi. Üç galibiyet alan takımın Final-Four'a yükseleceği seride Anadolu Efes ev sahibi olma avantajına sahip.

İki takım bu sezon oynadıkları maçlarda 1'er galibiyet aldı. Andolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 73-65'lik skorla kaybetti. Efes, İspanya'daki karşılaşmayı ise 108-83'lük skorla kazanmayı başarmıştı.

2020-2021 Euroleague Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

Karşılaşmaların tarih ve saatleri Euroleague tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak serinin programı şöyle:

1. maç

Anadolu Efes - Real Madrid

2. maç

Anadolu Efes - Real Madrid

3. maç

Real Madrid - Anadolu Efes

4. maç

Real Madrid - Anadolu Efes (Gerekirse)

5. maç

Anadolu Efes - Real Madrid (Gerekirse) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mario Draghi Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Gökhan Töre Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Efes, Real Madrid ile eşleşti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:04:18. #1.16#
title