Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay cerrahi operasyon geçirdi - Haberler Spor
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Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay cerrahi operasyon geçirdi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Balbay cerrahi operasyon geçirdi

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Doğuş Balbay ameliyat edildi.

Anadolu Efes'in oyun kurucusu Doğuş Balbay ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlık yaşayan Doğuş Balbay'a artroskopik cerrahi uygulandığı belirtilerek, "Kulüp doktorumuz Uğur Diliçıkık, Doğuş Balbay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini ifade etti. Doğuş Balbay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda parkelere dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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