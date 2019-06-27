Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Onuralp Bitim ile yollarını ayırdığını açıkladı. 
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Onuralp Bitim'e emekleri için teşekkür edildi. Onuralp Bitim, geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 20 maçta forma giydi. Bitim, bu maçlarda ortalama 10 dakika süre alıp, 4.2 sayı, 1.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı.


- İstanbul

Kaynak: DHA
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