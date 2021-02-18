Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Anadolu Efes - Olympiakos maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Basketbolseverlerin ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, Anadolu Efes - Olympiakos maçı bu akşam gerçekleşecek. Peki, Anadolu Efes - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Anadolu Efes - Olympiakos maçı, İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'da oynanacak. Anadolu Efes - Olympiakos maçı,Bilyoner TV ve Bein Sports 3 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 79, Kablo TV 234 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

THY Euroleague heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes - Olympiakos maçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak.