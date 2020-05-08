Anadolu Efes, Old Spice Türkiye ile güçlerini birleştirdi

Anadolu Efes Kulübü ile Old Spice Türkiye sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Anadolu Efes Kulübü ile Old Spice Türkiye sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Old Spice Türkiye ile Anadolu Efes'in güçlerini birleştirdiği anlaşmanın tanıtımı P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Demir, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, takımın başantrenörü Ergin Ataman ve kaptan Doğuş Balbay'ın katıldığı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Basketbolun iyileştirici gücüne inandıklarını belirten Ceren Demir, "Hem lider hem efsane olan Anadolu Efes ile iş birliği yapmak bizim çok değerli. İlklerin ve enlerin takımı olması, sahiplenen gücü ve tavrı Anadolu Efes ile güçlerimizi birleştirmenin belirleyicisi oldu." dedi.

Sponsorluk kapsamında tüm sporseverler için organizasyon yapacaklarını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon durmuş olmasına rağmen işbirliğine devam ettik. Basketbolun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Pandemi öncesinde görüşmelere başladık. Salgın sırasında da bunu geri çekmeyi düşünmedik. Basketbolun, seyirci kalitesi ve hedef kitle olarak bizim için doğru olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılı sonuna kadar Anadolu Efes ile beraberiz."

Ataman: "Hiçbir turnuva bizi korkutmuyor"

Sponsorlukla ilgili görüşlerini aktaran Ergin Ataman ise uzun süredir Anadolu Efes'in bir üyesi olduğuna dikkati çekerek, "Burası benim yerim. Kritik bir dönemde böylesine bir anlaşmanın yapılmasından son derece memnunum. Bugünler bitecek ve Anadolu Efes son 2 yıldaki muhteşem atmosferini sahaya yansıtacak. Old Spice gibi bir markanın bizimle mücadeleye ortak olması önemli. Esanslı bir sponsorumuz var, biz de esas takımız; hiçbir turnuva bizi korkutmuyor." diye konuştu.

Sosyal izolasyon dönemide Anadolu Efes olarak ilklere imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Alper Yılmaz ise "Pandeminin yaşandığı bir dönemde böyle bir sponsorluk anlaşmasının tüm spor camiasına umut vereceğini düşünüyoruz. Anlaşmanın, sporun bir parçası olmak isteyen yeni markalar için de motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz. Avrupa Ligi tarafından üç kez en iyi pazarlama yapan kulüp seçilen Anadolu Efes olarak, işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay da içinde bulundukları zorlu günlerde gerçekleştirilen işbirliğinin spora büyük değer katacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA