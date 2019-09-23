Anadolu Efes medya günü düzenledi

23.09.2019 22:18

Anadolu Efes Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi medya günü düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan organizasyona başantrenör Ergin Ataman ve basketbolcular katıldı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın adının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sezon başında takımlar eksikken ve tam olarak hazır değilken düzenlendiğini belirten Ataman, "Türkiye'de bu kupayı en çok kazanan antrenör benim, 5-6 defa kazandım ama bugüne kadar hiçbir zaman bu kupayı herhangi bir Cumhurbaşkanının elinden almak kısmet olmadı. Tabii ki Türkiye'nin yoğun dış ve iç siyaset gündeminde Cumhurbaşkanlarımızın bu tür maçlara gelmeleri çok zor oluyor. Onun için benim tavsiyem önümüzdeki dönemlerde farklı bir isim ya da metot bulunup farklı yollara gidilmesi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlarının teşrif etmemesinin kupanın değerini düşürdüğünü savunan Ataman, "İnşallah Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te bizimle beraber olur ve kupayı kim kazanırsa onun elinden alır. İsmi çok önemli bir kupa ama maalesef oynanış zamanı ve dediğim gibi bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın bu kupalara teşrif etmemiş olması biraz kupanın değerini düşürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon öncesi THY Avrupa Ligi'nde kimsenin avantajlı olmadığını dile getiren Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir adım önde olan herhangi bir takım yok. Biz kadro istikrarını koruyarak, Moerman'ın sakatılığından dolayı geçen yılki bütçemizin az üstüne, yönetimin fedakarlığıyla hafif bir artış var ama biz şu anda çok büyük yatırımlar yapan 4-5 takımdan biri değiliz. Bir adım önde başlayamayacağız ama geçen seneki takımı korumayı başardık. Geçen yılı çok iyi geçiren oyuncuları transfer piyasasında çok ciddi rakipler olduğu halde elimizde tutmayı başardık."

Kaynak: AA