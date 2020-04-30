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Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

Anadolu Efes Kulübünden Mustafa Cengiz için
30.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:40

Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Anadolu Efes Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Anadolu Efes Kulübü olarak halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye yatan Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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