Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti
Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.
22.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:36
Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi. Test sonuçları belli olduğunda kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA