Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devam ihtimali düşünülerek A Takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara bugün Merter Tesisleri'nde koronavirüs testi uygulandığı kaydedildi. Test sonuçları belli olduğunda kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA