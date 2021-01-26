Anadolu Efes - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Anadolu Efes - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

26.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:59
Anadolu Efes - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 19:00 'da Anadolu Efes - Kızılyıldız mücadelesi olacak. Peki Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Anadolu Efes - Kızılyıldız saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Anadolu Efes - Kızılyıldız basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Anadolu Efes - Kızılyıldız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Anadolu Efes - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı 26 Ocak Salı günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 7 'de başlayacak.

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Kızılyıldız THY Euroleague maçı beIN Sports Haber Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak.

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