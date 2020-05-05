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Anadolu Efes kararı bekliyor

Anadolu Efes kararı bekliyor
05.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:40

Tesisler 12.00-15.00 saatleri arasında açık5 yabancı ABD'de, 5 yabancı Türkiye'deOyunculara program verildi, evlerine spor ekipmanları gönderildiAta SELÇUK / - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te oyuncular, bireysel çalışmalarını evde veya salonda sürdürerek alınacak...

Tesisler 12.00-15.00 saatleri arasında açık

5 yabancı ABD'de, 5 yabancı Türkiye'de

Oyunculara program verildi, evlerine spor ekipmanları gönderildi

Ata SELÇUK/ - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te oyuncular, bireysel çalışmalarını evde veya salonda sürdürerek alınacak kararı bekliyor.19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından Anadolu Efes'in 10 yabancı oyuncusunun 5'i ABD'ye giderken, Türkiye'de kalan diğer 5 yabancı oyuncu ile Türk oyuncular evlerinde ve tesislerde çalışmalarını sürdürüyor.TESİSLER 12.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIKAnadolu Efes Spor Kulübü, Merter Tesisleri'ni sürekli dezenfekte ederek tesisleri 12.00 - 15.00 saatleri arasında açık tutuyor. Oyuncular kendilerine uygun günlerde tesislerde bulunan antrenörler ile birlikte bireysel çalışmalar gerçekleştirirken, 3 saat içinde 3 kişiden fazla oyuncu parkede yer alamıyor. Öte yandan başantrenör Ergin Ataman da belli günlerde tesislere uğrayarak oyuncuların çalışmalarını yakından takip ediyor.5 YABANCI ABD'DE, 5 YABANCI TÜRKİYE'DEAnadolu Efes'in bu sezon kadrosunda yer alan 10 yabancı oyuncudan Shane Larkin, Alec Peters, Rodrigue Beaubois, James Anderson ve Chris Singleton, karantina döneminde ailelerinin yanında olmak istedikleri için ABD'deki evlerine giderken, diğer 5 yabancı oyuncu Tibor Pleiss, Bryant Dunston, Vasilije Micic, Krunoslav Simon ve Adrien Moerman ise Türkiye'nin daha güvenli olması sebebiyle burada kalmaya karar verdiler.OYUNCULARA PROGRAM VERİLDİ, EVLERİNE SPOR EKİPMANLARI GÖNDERİLDİ

Liglerin ertelenmesinin ardından Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman ve teknik ekibi, oyunculara evde ve salonda çalışmaları için program verirken, evlerinde çalışma imkanı olan sporculara çalışma aletleri gönderildi. Oyuncular antrenör ekibinin hazırladığı bu programa uyarak, ligler başladığında formda olmaya çalışıyor.


Kaynak: DHA

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