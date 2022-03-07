Anadolu Efes, İspanya'nın Bitci Baskonia takımına konuk olacak
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 754. maçı
Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.