Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor

Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu Final Four organizasyonunda yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi, dördüncü bölümle birlikte sona erecek.

Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonu olduğu Final Four organizasyonunda yaşadıklarının arka planını anlatan Köln'de Bir Asma Kilit Filmi, dördüncü bölümle birlikte sona erecek.

İsmini Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasından alan yapımın final bölümü ismi ise "Kilitli" olacak.

Bu akşam 20.00'de Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında yayınlanacak son bölümün odak noktası ise final maçından önceki basın toplantısı, FC Barcelona karşılaşmasından bench hikayeleri ve hiçbir yerde yayınlanmamış kutlama görüntüleri olacak.

Soyunma odasında, otelde ve uçak yolculuğunda neler yaşandı?

İlk üç bölümüyle Anadolu Efes taraftarlarından çok olumlu geri dönüşler alan ve yeni bölümlerin merakla beklendiği Köln'de Bir Asma Kilit'in son bölümü, final maçı öncesindeki basın toplantısıyla başlayacak. Ayrıca maç sırasında benchte yaşanan ilginç anlar, maç sonu parkedeki ilk sevinçler, soyunma odası ve oteldeki kutlamalar ve İstanbul'a dönüş uçağındaki ilgi çekici anlar da dördüncü bölümde yer alacak.

Köln'de Bir Asma Kilit Filmi'nin dördüncü bölümü, yine Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında, Türkçe-İngilizce altyazı seçenekleri ile yayınlanacak.

-İHA-

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor
Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor
Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4. doz aşı olacaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
4. doz aşı olacaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Efes'in şampiyonluk hikayesinin son bölümü yayınlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 13:20:23. #1.14#

title