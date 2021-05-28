Anadolu Efes'in rakibi kim olacak? THY Euroleague final maçı hangi takımlar arasında, ne zaman oynanacak?

Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi. Finale yükselmesinin ardından Anadolu Efes'in rakibi kim olacak merak edildi. Peki final maçı ne zaman oynanacak? Anadolu Efes'in rakibi belli oldu mu? Anadolu Efes'in rakibi kimdir? Anadolu Efes finalde kiminle karşılaşacak? Detaylar haberimizde.

Anadolu Efes bugün yarı finalde rakibini yendi ve finale çıktı. THY Euroleague final maçı 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. Henüz diğer finalist belli olmadı. Anadolu Efes rakibini bekliyor. Peki, THY Euroleague final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Anadolu Efes'in rakibi kim olacak? THY Euroleague final maçı hangi takımlar arasında, ne zaman oynanacak? Ayrıntılar yazımızda.

THY EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague Final Four final maçı 39 Mayıs Pazar günü saat 21:30 'da başlayacaktır.

THY EUROLEAGUE FİNAL MAÇI HANGİ TAKIMLAR ARASINDA OYNANACAK?

İlk finalist Anadolu Efes oldu. Diğer finalist takım henüz belli olmadı. Barcelona - Olimpia Milano arasında oynanacak yarı final maçının ardından finalist olacak diğer takım da belli olacaktır. Yani Anadolu Efes'in rakibi ya Barcelona ya da Olimpia Milano olacaktır. Diğer finalist takım bugün belli olacaktır.

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ KİM OLACAK?

Anadolu Efes'in rakibi ya Barcelona ya da Olimpia Milano olacaktır.

BARCELONA - OLİMPİA MİLANO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 22:00 'da başlayacaktır. Kazanan takım Anadolu Efes'in rakibi olacak.