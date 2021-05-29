Anadolu Efes'in rakibi, Barcelona oldu

THY Euroleague Final Four'da finalin adı belli oldu.

THY Euroleague Final Four'da finalin adı belli oldu. Anadolu Efes'in dev finalde rakibi Barcelona olacak.

THY Euroleague Final Four'da yarı final mücadeleleri tamamlandı. Günün ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, finale çıkan ilk ekip olmuştu. Yarı finalin bir diğer mücadelesinde ise Barcelona, EA7 Olimpia Milano'yu 84-82 yenerek finalin ikinci biletini aldı.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Final Four'da, Anadolu Efes ile Barcelona pazar günü saat TSİ 21.30 dev finalde karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı