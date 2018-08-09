Türk basketbolunun önemli takımlarından Anadolu Efes'in logosu değişti. Türk sporunun dinamiklerini sportif başarıların yanı sıra altyapı eğitim sistemi, eğitim vizyonu, sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama faaliyetleri ve iletişim çalışmaları ile 1976 yılından bu yana değiştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp tarihinin en önemli adımlarından birini, 2018 -2019 sezonu öncesinde atıyor. Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı ve Turkish Airlines EuroLeague Yönetim Kurulu'nda yer alan kulüplerden biri olan Anadolu Efes, kulüp kimliğinin daha çağdaş, daha modern ve daha yenilikçi bir dış görünüşe sahip olması adına kulüp logosunu değiştiriyor. Yeni kulüp logosunu dünyaca ünlü İngiliz ajans Brown&co tasarladı.

ALPER YILMAZ: "KÖKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ DEĞERLERİ VE BASKETBOL KÜLTÜRÜNÜ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK" 2018 - 2019 sezonuna yepyeni ve güçlü bir kadro ile hazırlandıklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise logo değişimi sürecini şu şekilde değerlendirdi:

"Türk basketbolunun en köklü, en başarılı ve en vizyonlu kulüplerinden biri olarak logomuz başta olmak üzere kurumsal kimliğimizi, günümüz anlayışına daha da uyumlu hale getirdik. Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz basketbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz. Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve basketbolseverleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz."

(İHA)