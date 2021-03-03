Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 11 müsabakanın 9'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.

Bir maçı eksik olan Rusya temsilcisi ise 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı CSKA Moskova 100-65 kazanmıştı.

Avrupa'da 713. randevu

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 713. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 712 karşılaşmada 404 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 465. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 464 karşılaşmada 247 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2000'den bu yana Avrupa Ligi'nde yapılan 24 maçın 4'ünü lacivert-beyazlılar, 20'sini ise kırmızı-mavililer kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay