HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, hastaların sağlığına kavuşmasının tüm şampiyonluklardan daha önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, dijital ortamda taraftarlarla buluştu
30.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:10

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, hastaların sağlığına kavuşmasının tüm şampiyonluklardan daha önemli olduğunu söyledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğuş Balbay, video konferansla gerçekleştirilen buluşmada basketbolseverlerin sorularını yanıtladı.

Kulübün anonsörü Mustafa Özben'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Kaptan Doğuş, "2019-2020 sezonunun kalanı için hedefimiz hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmak. Ancak en önemlisi hem ülke olarak hem de dünya olarak herkesin sağlığına kavuşması. Her şey çözüldükten sonra şampiyonlukları kazanarak taraftarlarımızla kutlama yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktif sporculuk sonrasında antrenör ya da yönetici olarak basketbolun içinde kalmak istediğini aktaran Doğuş, örnek aldığı basketbolcuyu ise "En çok Manu Ginobili'yi izlemeyi severdim. Onun kazanma hırsı, mücadelesi, saha içinde kendini kaybetmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Daha eski dönemde ise oyun olarak Dennis Rodman'ı çok severdim. Sıçrama konusunda ise çocukluk kahramanım Vince Carter'dı." sözleriyle açıkladı.

"CSKA maçı bu sezon sahada olmaktan en çok keyif aldığım maçtı"

Bu sezon kaybetmelerine rağmen sahalarında oynadıkları CSKA Moskova maçını unutamadığını aktaran Doğuş Balbay, "Taraftarımız bu sezonun başından sonuna kadar harikaydı. Ancak CSKA Moskova maçında seyircimiz muhteşemdi. CSKA maçı bu sezon sahada olmaktan en çok keyif aldığım maçtı. O sinerjiyi unutamıyorum. Ayrıca o maçtan uzaktan attığım üçlük de unutamadığım anlardan biriydi. Topu çaldığımda sürenin çok az olduğunu biliyordum. Tek bir atış şansım vardı. O tip durumlardaki hissiyat çok farklı. Topu çaldığım için de taraftarın enerjisi çok yükselmişti. Ben de bu enerji ile birlikte kendime inanarak şutu kullandım ve ne mutlu ki basket oldu. Ama zaten o tip atışları da antrenmanlarda çalışıyoruz. Tamamen şansa bağlı bir şut değildi." şeklinde konuştu.

Kaptan Doğuş, "Bu sezon savunmaktan en çok keyif aldığın oyuncu kimdi?" sorusuna, "Bu sezon en çok CSKA Moskova oyuncusu Mike James'i savunmaktan keyif alıyorum. Bu tip yetenekli, skorer ve atletik oyuncuları savunmak her zaman bana çok keyif veriyor. İstanbul'daki maçta galibiyet sayısını benim üstümden attı ama Rusya'daki maçta onu son topta tutabildim. Ne mutlu ki rövanşı alabildim." yanıtını verdi.

Anadolu Efes'te 25 yaşında kaptanlığa getirildiğini hatırlatan ve bunun kendisi için bir rüya gibi bir şey olduğunun altını çizen, "Her gün kaptanlığın içini doldurmak için ekstra çalışıyorum, bu konuda kendimi zorluyorum. Genç kardeşlerime örnek olma sorumluluğum da var. Takım arkadaşlarım da bu konuda bana yardımcı olmak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Özetle, bu takımın kaptanı olmak benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

"Basketboldan önce futbolcu olmayı hayal ediyordum"

Doğuş Balbay en büyük hayalini THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu anlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Basketboldan önce futbolcu olma hayalim vardı. Benim ilk hayalim yeşil sahada olabilmekti. Sonra bir anda kendimi basketbol içerisinde buldum. Basketbola başladıktan sonra A takım seviyesine çıkmayı istiyordum. Sonrasında Amerika fırsatı çıktı, eğitim hayatıma ve basketbola orada devam ettim. Şu an ise en büyük hayalim THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşabilmek. Çünkü Anadolu Efes ile ulaşamadığımız tek başarı olarak o kupa kaldı. Ayrıca A Milli Takımımız ile Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı hayal ediyorum."

Kaptan Doğuş, etkinliğin sonunda genç sporculara tavsiyelerde de bulundu.

Doğuş Balbay, "Dijital Taraftar Buluşması"na katılan tüm basketbolseverler adına sağlık çalışanlarına Kahve Dünyası'nın "Kahramanlarımıza" kutularından gönderecek. Kulübün partneri Kahve Dünyası'nın koronavirüs salgınına karşı büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek üzere oluşturduğu kutular, Kahve Dünyası'nın internet sitesinden sağlık çalışanlarına gönderilebiliyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü Spor
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı Spor
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu Spor
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Spor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi Spor
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler Spor
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş
Spor Falcao Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, dijital ortamda taraftarlarla buluştu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 13:50:12. #1.14#
title