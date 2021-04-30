Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Anadolu Efes'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen ile oynayacağı erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.