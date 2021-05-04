Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova
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Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova

Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes, 28 Mayıs'ta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de Final-Four'a kalan Anadolu Efes, 28 Mayıs'ta Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four organizasyonunda Anadolu Efes'in rakibi Rus temsilcisi CSKA Moskova oldu. Moskova, play-off'ta Fenerbahçe ile karşılaşmış seriden 3-0 galip ayrılmıştı.

Bu sezon Euroleague'de oynanan maçlarda CSKA Moskova evinde 100-65 kazanırken, Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleden 100-70'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Euroleague finalinde karşılaşmış, Rus ekibi 91-83 yenerek kupayı kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova
Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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