Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu
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Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in kazandığı kupa İstanbul'da bir AVM'de taraftarlarla buluştu.

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in kazandığı kupa İstanbul'da bir AVM'de taraftarlarla buluştu. Basketbolseverler kupaya yoğun ilgi gösterdi.

THY Euroleague'i şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün şampiyonluk kupası, İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de sergileniyor. Pandemi şartları sebebiyle takımlarından uzak kalan taraftarlar, kupa için oluşturulan özel alanı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çekme şansına sahip oldu. Basketbolseverler kupaya yoğun ilgi gösterdi.

Euroleague şampiyonluk kupası 7 Haziran Pazartesi günü de sergilenmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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