Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu 'Köln'de Bir Asma Kilit' filminde yer alacak
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Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu 'Köln'de Bir Asma Kilit' filminde yer alacak

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu 'Köln'de Bir Asma Kilit' filminde yer alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in final-four yolculuğundan şampiyonluğa uzanan süreçte yaşadığı özel hikayeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak.

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in final-four yolculuğundan şampiyonluğa uzanan süreçte yaşadığı özel hikayeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak.

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in "Köln'de Bir Asma Kilit" filmi sayesinde şampiyonluğun perde arkasından yansıyanlar ve özel anlar gün yüzüne çıkacak. İlk bölüm ise 4 Temmuz 2021 Pazar günü, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle yayınlanacak. Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak olan ve hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri de içerecek.

Filmin ismi, bir taraftarın dileğinden geliyor

'Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock in Cologne' ismiyle yayınlanacak filmin ismi ise bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geliyor. Bu isim, final-four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, korona virüs salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor. - İSTANBUL

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu 'Köln'de Bir Asma Kilit' filminde yer alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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