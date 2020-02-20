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Anadolu Efes'in 2020 - 2021 sezonu kombineleri satışta

2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı.

20.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:34
Anadolu Efes'in 2020 - 2021 sezonu kombineleri satışta

2021 sezonu kombinelerini satışa çıkardı. Yeni sezon kombinelerini 30 Haziran'a kadar alan taraftarlara, bir adet yeni sezon forması hediye edilecek. Üstelik basketbolseverler, sadece EuroLeague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları kapsayan iki seçenekten birini tercih edebilecek. 

Sinan Erdem Salonu'ndaki maçlarında misafirlerini ağırlayan Spor Kulübü, Anadolu Efes Fan Club üyeleri de kombine alımlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek. Ayrıca basketbolseverler, kombine alımlarında iki seçenekten birini de tercih edebilecek. Taraftarlar; sadece Turkish Airlines EuroLeague maçlarını kapsayan ya da tüm maçları içeren kombinelerden birini alabilecek. 


Kaynak: DHA
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