Anadolu Efes ile Sarar, sponsorluk anlaşmasını uzattı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, giyim sponsoru Sarar ile sözleşme yeniledi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, giyim sponsoru Sarar ile sözleşme yeniledi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sarar, 3 yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında 2023'e kadar Anadolu Efes'e şıklık katmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Sarar'ın 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı takımın maçlarında basketbolseverlere özel etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA