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Anadolu Efes ile Sarar, sponsorluk anlaşmasını uzattı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, giyim sponsoru Sarar ile sözleşme yeniledi.

04.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:16
Anadolu Efes ile Sarar, sponsorluk anlaşmasını uzattı

Takımı, giyim sponsoru ile sözleşme yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sarar, 3 yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında 2023'e kadar Anadolu Efes'e şıklık katmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sarar'ın 3 yıl boyunca lacivert-beyazlı takımın maçlarında basketbolseverlere özel etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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