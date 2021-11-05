Anadolu Efes heyecanı
'Sen Çal Kapımı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Anadolu Efes'in Zenit'le oynadığı EuroLeague maçını yerinden izledi. İşte detaylar...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, Anadolu Efes'in EuroLeague'deki maçına gitti. Anadolu Efes'in Zenit'le oynadığı maçı Erçel ile Bürsin, yerinde izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'na giden ikili, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın misafiri oldu. Maç oynadığı sırada Yasemin Özilhan, locada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, beyaz kalp emojisi koydu. Erçel, geçtiğimiz günlerde Bensu Soral'la Amerika'ya gitmişti. Anadolu Efes, maçı 90-79 kaybetti.
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