Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi
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Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde 'yılın yöneticisi' seçildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde yer alan takımların genel menajerlerinin katıldığı oylama sonucunda, Alper Yılmaz'ın "yılın yöneticisi" ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

2005 yılından bu yana verilen ödülün oylamasında, sportif değerler, taraftar deneyimi, pazarlama ve iletişim gibi kategoriler değerlendiriliyor.

THY Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'te daha önce Ergin Ataman, "yılın başantrenörü" ödülünü almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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