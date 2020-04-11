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Mustafa Özben, Anadolu Efes, Spor

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, video konferans yöntemi ile Anadolu Efes Fan Club üyeleriyle buluştu.

11.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:10
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, video konferans yöntemi ile Anadolu Efes Fan Club üyeleriyle buluştu.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, kulübün partneri olan "Kahve Dünyası" ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen "Dijital Taraftar Buluşması"nda Alper Yılmaz, basketbolseverlerden gelen soruları yanıtladı.

Anadolu Efes'in anonsörü Mustafa Özben moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte Alper Yılmaz, "Bu dönemde taraftarlarımızla buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kovid-19 sebebiyle vefat eden taraftarımız Seyfullah Yılmaz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalara da acil şifalar diliyoruz. Hem dünyadaki hem de Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgını sonrasında da yer aldığımız tüm organizasyonlarda hem bu sezon hem de gelecek sezonlarda hedefimiz en üst seviyede yer almak olacak. Yine yüksek hedefleri olan bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

"Liglerin başlamasından bir ay önce çalışmalarımıza başlayacağız"

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü, THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nin olası başlangıç dönemi ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"Liglerin başlamasından bir ay önce bu konuda bilgilendirmeleri alacak ve çalışmalarımıza başlayacağız. Olası karantina süreçleri de düşünülerek takımlara iki-üç haftalık hazırlık süreci verilecek. Tabii ki liglerin hangi formatta devam edeceği kesin değil. Bu konuda Euroleague yönetimi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile görüşüyoruz. Bazı oyuncularımız ülkelerine dönerken bazı oyuncularımız da İstanbul'da kaldı. Tüm oyuncularımızla sürekli görüşüyor ve sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Oyuncularımızın tümü, sezonun kalanı için çok motive olmuş durumdalar."

Alper Yılmaz, Anadolu Efes'in partnerlik anlamında da en başarılı dönemini yaşadığının altını çizdi.

Yılmaz, son olarak salgın döneminde büyük özveri ortaya koyan sağlık çalışanlarına da teşekkür ederken, "Dijital Taraftar Buluşması"na katılan tüm basketbolseverler adına sağlık çalışanlarına Kahve Dünyası'nın hazırladığı "Kahramanlarımıza" kutularından göndereceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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