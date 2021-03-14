Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçının ardından
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Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçının ardından

14.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:12
Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçının ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nde takımının Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 yendiği maçta görev alan oyuncuların iyi oynadığını söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nde takımının Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 yendiği maçta görev alan oyuncuların iyi oynadığını söyledi.

Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada "İyi bir maç oynadık ve farklı galibiyet elde ettik." dedi.

Empera Halı Gaziantep Basketbol'un play-off mücadelesi yaptığına dikkati çeken Ataman, "Avrupa Ligi'nde çok fazla süre alan oyuncuları oynatmadık. Çoğunu kadroya almadık. Aldıklarımızı da fazla oynatmadık. Salı günü deplasmanda Maccabi maçı var, arkasından cuma Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kritik deplasman maçlarına çıkacağız. Oyuncularımızı tasarruf ettik. Onların yerine görev alanlar da iyi performans gösterdi. Bizim için iyi bir maç oldu." diye konuştu.

Empera Halı Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise ilk yarıda Anadolu Efes'e çok fazla boş atış imkanı vermelerine rağmen iyi oynadıklarını belirterek, "İkinci yarıya başladığımızda ilk yarının tam tersi bir mantalite ile sahaya çıktı. Ribauntlarda mücadele etmedik. Savunmada varlık gösteremedik. Hücumda çok basit top kayıpları yaptık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada bazı oyuncuların eksikliğini yaşadıklarını kaydeden Markovic, "Onların olmaması da rotasyonumuzu iyice daralttı ve maçı kaybettik. Anadolu Efes'e bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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