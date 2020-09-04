Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.
04.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:40
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Galatasaray Doğa Sigorta-Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.
İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.
Kaynak: AA