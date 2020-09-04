Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
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Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.

04.09.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:40

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Galatasaray Doğa Sigorta-Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Kaynak: AA

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