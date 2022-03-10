Anadolu Efes, Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak
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Anadolu EfesBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Anadolu EfesBasketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 27 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 755. maçı
Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarında 755. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 754 karşılaşmada 429 galibiyet ve 325 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 507. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 506 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 234 kez rakiplerine mağlup oldu.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022