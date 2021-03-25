Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti

THY Euroleague normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadelede kullandığı #17 #HareketeGeç formalarıyla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti ve herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.

Son Dakika: THY'nin iki uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Son Dakika: THY'nin iki uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY Euroleague normal sezonun son iç saha maçında Panathinaikos ile karşılaşan Anadolu Efes, mücadelede kullandığı #17 #HareketeGeç formalarıyla birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti ve herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.

Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tümüne formasında yer veren Anadolu Efes, basketbolseverlerden de çok olumlu geri dönüşler aldı. Gerçekleştirdiği projelerde küresel sorunlara özel bir yer ayıran Anadolu Efes Spor Kulübü, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na formasında taşıyarak farkındalık oluşturdu. - İSTANBUL

Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Merve Dizdar Rasim Öztekin
Spor Muslera Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Hollanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Efes, formalarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkat çekti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 22:34:08. #1.14#
title