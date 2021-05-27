Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak
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Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak

Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak.

Lanxess Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

(İHA)

Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak
Anadolu Efes final için CSKA Moskova ile karşılaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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