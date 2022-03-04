Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı - Haberler

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık." denildi.

Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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