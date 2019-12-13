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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçına doğru

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

13.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:14
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçına doğru

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 'e konuk olacak 'nun taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamada, "Karşılaşma kapsamında misafir takım için tahsis edilen tribün kategorisinin biletleri, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından misafir takıma verilen ceza sebebiyle Anadolu Efes taraftarları için satışa sunulacak. Misafir takım taraftarları için bilet satışı yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sinan Erdem Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
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