Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı, 03 Haziran Perşembe günü oynanacak. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Maçı, saat 17:00 başlayacak.
ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tivibu Spor 4, Tivibu 77 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.