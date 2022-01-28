Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisi Tivibu'da

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko derbisi, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'dan ekranlara taşınacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 30 Ocak Pazar günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes ise 13 galibiyet ve 4 yenilgiyle beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 90-68'lik skorla kazanmıştı.