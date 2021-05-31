Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu
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BBC

Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu

Anadolu Efes, Euroleague şampiyonu oldu
BBC - Haberler | Spor

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek, ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes'in zaferinde, 25 sayı atan Sırp gard Vasilije Micic ile 21 sayıyla katkıda bulunan Shane Larkin önemli rol oynadı.

Önümüzdeki yıl NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyecek olan Micic, Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi.

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman da, Euroleague'de şampiyonluk kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Anadolu Efes de Fenerbahçe'den son Euroleague şampiyonluğuna uzanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.

Başarılı NBA kariyerinin ardından geri dönen 40 yaşındaki pivot Pau Gasol ile Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Barcelona, ikinci çeyreğin başına kadar maçı 25-15 önde götürdü.

Barcelona, sert savunmasıyla Anadolu Efes'in en etkili iki ismi Micic ve Larkin'i etkisi altına aldı. Ancak ikinci çeyrekle birlikte 21-4'lük müthiş bir seri yakalayan Anadolu Efes, ilk devreyi 39-36 önde kapattı.

Anadolu Efes, ikinci devreye de Larkin ve Micic'in etkili oyunuyla başladı. Micic'in üst üste basketleriyle lacivert-beyazlı ekip, üçüncü çeyrekte bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkardı.

Barcelona, dördüncü çeyreğin başlarında kısa bir süreliğine oyunun kontrolünü ele aldı. Ancak Micic'in etkili oyunuyla Anadolu Efes farkın kapanmasına izin vermedi.

27 yaşındaki Sırp gard, Cuma günü CSKA'ya karşı 25 sayı ve altı asistle oynadığı yarı final maçının son bölümlerinde faul hakkını doldurarak oyundan çıkmak zorunda kalmasından ders aldığını söyledi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Micic, "Bu gece daha akıllı oynadım ancak ilk yarıda bizi Shane (Larkin) hayatta tuttu ve harika bir işe imza attıkları için takımı tebrik ediyorum" dedi.

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