Anadolu Efes, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde bir kez daha finale kaldı EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde altın ödül kazanan tek Türk takımı olan ve bu ödülü 3 kez kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes, bu sezon da 42 takım arasından finale kalarak çok önemli bir başarı yakaladı.

EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde altın ödül kazanan tek Türk takımı olan ve bu ödülü 3 kez kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes, bu sezon da 42 takım arasından finale kalarak çok önemli bir başarı yakaladı.

Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup'ta yer alan 42 takımın pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Anadolu Efes ile birlikte Alba Berlin, Kızılyıldız mts, CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ve Zalgiris Kaunas finale kalan takımlar oldu.

ÖDÜL KAZANAN TAKIMLAR TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAKEuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013 ve 2017 yıllarında altın, geçtiğimiz yıl da gümüş ödül kazanan Anadolu Efes, bu sezon da finale kalan takımlar arasına kalarak altıncı kez finale kalmış oldu. 2020 yılındaki final ile birlikte Anadolu Efes üst üste dördüncü yıl finale kalma başarısını da elde etti. Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımlarının ödüllendirildiği organizasyonda altın, gümüş ve bronz ödül kazanan takımlar, EuroLeague tarafından Temmuz ayı içerisinde açıklanacak.İZOLASYON DÖNEMİNDE BİLE TARAFTARLARIN HAYATINDA BÜYÜK YERE SAHİP OLMASINI SAĞLADI

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonu boyunca hem saha içerisinde hem de tribün doluluğunda rekorlar kıran, gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri ile Avrupa genelinde fark yaratan Anadolu Efes, koronavirüs salgını döneminde oluşturduğu strateji ve yeni normal dönemine ilişkin planlamaları ile finale kalmayı başardı. Sosyal izolasyon döneminde medya mensuplarını ve taraftarlarını genel direktör Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve yıldız oyuncuları ile dijital ortamda buluşturan Anadolu Efes, bu dönemde yaptığı dijital iletişim çalışmaları ile basketbolun sosyal izolasyon döneminde bile taraftarların hayatında büyük yere sahip olmasını sağladı. Bu dönemde kulüp partnerleri ile güçlü iş birliğini sürdüren Anadolu Efes, mevcut partnerleri ile yaptığı yenileme anlaşmaları ve Old Spice ile gerçekleştirdiği yeni partnerlik anlaşması sayesinde basketbol ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Sosyal izolasyon döneminde başlattığı #UnutulmayacakSezon iletişim kampanyası ile birlikte taraftarlarının 2019-2020 sezonu ile ilgili duygularını ve anılarını paylaşmasını sağlayan Anadolu Efes'in bu kampanyası da basketbolseverlerden çok yoğun ilgi gördü. Basketbolseverlerin mesajları, fotoğrafları ve videoları ile katıldıkları iletişim kampanyasında derlenen içerikler ise kısa sürede bir mikro internet sitesinde yeniden taraftarlarla paylaşılacak.

Kaynak: DHA