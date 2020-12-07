Anadolu Efes, erteleme maçında yarın ASVEL'i konuk edecek
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Anadolu Efes, erteleme maçında yarın ASVEL'i konuk edecek

07.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:00
Anadolu Efes, erteleme maçında yarın ASVEL'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. ASVEL ise 10 karşılaşmada 3 kez kazanırken, 7 maçtan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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