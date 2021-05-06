SPOR Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

SPOR Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattıİSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPOR Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.

Ergin Ataman'ın takımımızın başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, iki Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Takımımız, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde bu sezon Turkish Airlines Euroleague'de İspanya'nın Real Madrid takımını play-off serisinde 3-2 ile geçerek adını Final Four'a yazdırmıştı.?

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı