Anadolu Efes'e Vasilije Micic'ten kötü haber

11.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:05

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: DHA