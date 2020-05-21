Anadolu Efes'e koronavirüs testi yapılacak Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları yarın tesislerde koronavirüs testinden geçecek.

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları yarın tesislerde koronavirüs testinden geçecek.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A Takım yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza, 22 Mayıs 2020 Cuma günü Merter Tesislerimizde Covid - 19 testleri yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA