Anadolu Efes'e koronavirüs testi yapılacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları yarın tesislerde koronavirüs testinden geçecek.
21.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:48
Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları yarın tesislerde koronavirüs testinden geçecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda; A Takım yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza, 22 Mayıs 2020 Cuma günü Merter Tesislerimizde Covid - 19 testleri yapılacaktır" denildi.
Kaynak: DHA