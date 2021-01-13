Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı
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Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı

13.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:53
Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı

Anadolu Efes Spor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Musa, kendisini 2,5 yıllığına Anadolu Efes'e bağlayan sözleşmeye imza attı.Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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