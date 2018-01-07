Anadolu Efes Deplasmanda Galibiyeti Hatırladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 74-66 yendi.



Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip karşısında çeyreğin sonunda farkı kapatan ve öne geçen Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-17 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe McCollum'un sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 39-33 önde gitti.



Üçüncü periyotta Gaziantep Basketbol'a 11 sayı şansı tanıyan, buna karşın 26 sayı bulan lacivert-beyazlılar, final çeyreğine 65-44 üstün girdi.



Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına rağmen skorda önde kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı.



Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Motum, maçın en skorer oyuncusu oldu.



Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Gaziantep Basketbol ise 11. mağlubiyetini yaşadı.



Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74



Salon: Karataş Şahinbey



Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Alper Özgök



Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 13, Carter 4, Orhan Haciyeva 2, Lyons 11, Freimanis 11, Balazic, Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt 7, Erol Can Çinko 3



Anadolu Efes: McCollum 15, Birkan Batuk 6, Motum 20, Dunston 12, Simon 4, Brown 11, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Muhaymin Mustafa, Dragic 6



1. Periyot: 18-17



Devre: 33-39



3. Periyot: 44-65