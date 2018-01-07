Anadolu Efes Deplasmanda Galibiyeti Hatırladı
Gaziantep Basketbol'u deviren lacivert-beyazlılar, ligde dış sahadaki üç maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 74-66 yendi.
Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip karşısında çeyreğin sonunda farkı kapatan ve öne geçen Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe McCollum'un sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 39-33 önde gitti.
Üçüncü periyotta Gaziantep Basketbol'a 11 sayı şansı tanıyan, buna karşın 26 sayı bulan lacivert-beyazlılar, final çeyreğine 65-44 üstün girdi.
Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına rağmen skorda önde kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Motum, maçın en skorer oyuncusu oldu.
Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Gaziantep Basketbol ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Alper Özgök
Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 13, Carter 4, Orhan Haciyeva 2, Lyons 11, Freimanis 11, Balazic, Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt 7, Erol Can Çinko 3
Anadolu Efes: McCollum 15, Birkan Batuk 6, Motum 20, Dunston 12, Simon 4, Brown 11, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Muhaymin Mustafa, Dragic 6
1. Periyot: 18-17
Devre: 33-39
3. Periyot: 44-65