Anadolu Efes Deplasmanda Galibiyeti Hatırladı

Gaziantep Basketbol'u deviren lacivert-beyazlılar, ligde dış sahadaki üç maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

Anadolu Efes Deplasmanda Galibiyeti Hatırladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 74-66 yendi.

Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip karşısında çeyreğin sonunda farkı kapatan ve öne geçen Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe McCollum'un sayılarıyla iyi başlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 39-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Gaziantep Basketbol'a 11 sayı şansı tanıyan, buna karşın 26 sayı bulan lacivert-beyazlılar, final çeyreğine 65-44 üstün girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına rağmen skorda önde kalan Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Motum, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini aldı. Gaziantep Basketbol ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Gaziantep Basketbol: 66 - Anadolu Efes: 74

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Özlem Yalman, Ozan Çakar, Alper Özgök

Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 13, Carter 4, Orhan Haciyeva 2, Lyons 11, Freimanis 11, Balazic, Kadir Bayram, Can Uğur Öğüt 7, Erol Can Çinko 3

Anadolu Efes: McCollum 15, Birkan Batuk 6, Motum 20, Dunston 12, Simon 4, Brown 11, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Muhaymin Mustafa, Dragic 6

1. Periyot: 18-17

Devre: 33-39

3. Periyot: 44-65


Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et