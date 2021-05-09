Anadolu Efes Darüşşafaka Tekfen maçı kaç kaç? Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen canlı izle!
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Anadolu Efes Darüşşafaka Tekfen maçı kaç kaç? Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen canlı izle!

Anadolu Efes Darüşşafaka Tekfen maçı kaç kaç? Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen canlı izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-84 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı. Bugün oynanan Anadolu Efes Darüşşafaka Tekfen maçı kaç kaç? Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen canlı izle!

ING Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-84 mağlup ederek 28'inci galibiyetini aldı. Bugün oynanan Anadolu Efes Darüşşafaka Tekfen maçı kaç kaç? Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen canlı izle!

ANADOLU EFES DARÜŞŞAFAKA MAÇI KAÇ KAÇ?

9 Mayıs, saat 15:15'te oynanmaya başlanacak. Merakla beklenen maç ile bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES DARÜŞŞAFAKA MAÇI OYUNCULARI

Anadolu Efes: T. Pleiß, A. Moerman, V. Micic, K. Simon, D. Musa, B. Tuncer, R. Beaubois, C. Singleton, B. Dunston, S. Şanlı, S. Larkin, J. Anderson, Y. Saybir, T. Geçim, E. Gazi, D. Balbay, T. Sezgün, E. Bayraktar.

Darüşşafaka: A. Andrews, D. Özdemiroğlu, G. Jerrett, J. Magette, R. Luther, S. Güler, J. Gulley, B. Demir, W. Buford, J. Gillon, E. Koşut, D. Dora, E. Veyseloğlu, G. Doğan, T. Şav, E. Akyüz, M. Çelik, E. Sarıca, B. Yasar

ANADOLU EFES DARÜŞŞAFAKA MAÇI CANLI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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