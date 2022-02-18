Anadolu Efes Darüşşafaka maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finali heyecanı Anadolu Efes ve Darüşşafaka arasında gerçekleşiyor. Karşılaşmadan galip ayrılan takım, adını Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yazdırmayı başaracak. Peki Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçı ne zaman? Anadolu Efes ve Darüşşafaka saat kaçta? Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

ANADOLU EFES – DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ve Darüşşafaka karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler ise Tivibu Spor'dan yarı final karşılaşmasını canlı olarak izleyebilecekler.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde kazanan taraf ise 20 Şubat Pazar günü saat 17:00'de Bursa Tofaş Spor Salonu'nda final maçı oynayacak.

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